Негабаритный груз
Автомобильные перевозки негабаритных грузов в нашей стране — одна из крайне востребованных услуг, которую мы готовы выполнять максимально качественно и надежно, не игнорируя индивидуальные пожелания клиента.
Оказываем услуги организации грузоперевозок любыми видами транспорта, используя современную логистику
Автомобильные перевозки негабаритных грузов в нашей стране — одна из крайне востребованных услуг, которую мы готовы выполнять максимально качественно и надежно, не игнорируя индивидуальные пожелания клиента.
В располагаемые нами средства перевозки опасных грузов входят закрытые и открытые грузовые автомобили. Мы контролируем все этапы доставки. Наши сотрудники подберут оптимальный вариант транспорта и рассчитают маршрут, ведь мы заботимся о взаимном сотрудничестве.
Транспортировка замороженных, охлажденных и вентилируемых товаров, а также медикаментов и вакцин требует строгого контроля. Во избежание случаев порчи, температурные грузы четко регламентируются в отношении сроков доставки. Скорость доставки груза и температурный режим одна из специализаций нашей компании.
Удобство контейнерных перевозок делает их одним из наиболее популярных видов доставки. Они удобны для представителей различных бизнес-классов, так как позволяют выгодно переправлять как большие, так и небольшие объемы товаров.
Более половины грузов перемещаются морем. Изо всех видов доставок перевозка грузов морским транспортом считается самой надежной, экономичной, многофункциональной. Во время таких перемещений отмечен самый низкий процент краж и аварий по сравнению с наземным транспортом.
Сборные грузы выгодны для предприятий среднего и малого бизнеса, когда в пересылке товаров большого объема нет необходимости. Перевозка сборных грузов — это способ, который удобен для совместного трансфера различных категорий товаров.