В располагаемые нами средства перевозки опасных грузов входят закрытые и открытые грузовые автомобили. Мы контролируем все этапы доставки. Наши сотрудники подберут оптимальный вариант транспорта и рассчитают маршрут, ведь мы заботимся о взаимном сотрудничестве.